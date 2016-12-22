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Политика

Депутат Евгений Лазарев предлагает отклонить проект бюджета Нижнего Новгорода на 2017 год

21 декабря 2016 11:15  [406] Политика
Евгений Лазарев (Фото: НИА Нижний Новгород)

Евгений Лазарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Депутат Евгений Лазарев (КПРФ) предлагает отклонить проект бюджета Нижнего Новгорода на 2017 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Думы 21 декабря.

По его мнению, в проекте бюджета не учтены замечания прокуратуры, которая указала на недостаточность ассигнований в бюджете 2017 года на содержание дорожной сети, туристических мероприятий и мероприятий по расселению аварийного фонда. "Кроме того, проект бюджета не соответствует принципу полноты отражения расходов, так как планы реализации бюджета не приложены к проекту бюджета", - отметил Лазарев.

Депутат также добавил, что проект бюджета не отвечает требованиям послания Президента РФ Федерального Собранию. "Президент подчеркивал, что в стране не должны оставаться ветхие школы и вторая смена. При этом администрация закладывает лишь 20 из 233 млн рублей необходимых средств на капремонт школ", - подчеркнул Евгений Лазарев.

Напомним, доходы бюджета на 2017 год запланированы в размере 26,17 млрд рублей (на 4,1 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы бюджета 2016 года), расходы – 27,11 млрд рублей (рост составил 4,21 млрд рублей). Дефицит составит 942,6 млн рублей (рост - более 107 млн рублей).

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