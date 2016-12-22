Экс-гендиректор "Сетей НН" Андрей Черемисинов назначен замдиректора департамента коммуникаций ГК "Росатом" Политика

Андрей Черемисинов Фото: Росатом (НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд) Экс-гендиректор нижегородской телестанции "Сети НН" Андрей Черемисинов назначен на должность заместителя директора департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте коммуникаций 21 декабря.



Согласно полученной информации, Андрей Черемисинов назначен с 14 декабря 2016 года. "Планируется, что позже он будет назначен директором департамента. Эта должность пока вакантна, поскольку предыдущий директор – Сергей Новиков – около недели назад перешел на работу в администрацию Президента РФ", - добавили в департаменте коммуникаций.



Экс-гендиректор нижегородской телестанции "Сети НН" Андрей Черемисинов назначен на должность заместителя директора департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте коммуникаций 21 декабря.Согласно полученной информации, Андрей Черемисинов назначен с 14 декабря 2016 года. "Планируется, что позже он будет назначен директором департамента. Эта должность пока вакантна, поскольку предыдущий директор – Сергей Новиков – около недели назад перешел на работу в администрацию Президента РФ", - добавили в департаменте коммуникаций. Как сообщалось в октябре 2016 года, бывший полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе, глава Росатома Сергей Кириенко назначен замглавы администрации Президента.

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