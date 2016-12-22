Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Политика
22 декабря 2016 17:55  [33] Делегаты конференции местного отделения "Единой России" утвердили новый состав городского политсовета
22 декабря 2016 17:12  [90] Елизавета Солонченко переизбрана в должности секретаря местного отделения "Единой России" в Нижнем Новгороде
22 декабря 2016 16:24  [98] Около одной тысячи человек вступили в местное отделение "Единой России" в Нижнем Новгороде в 2016 году
21 декабря 2016 20:23  [15816] НРО "ЕР" не исключает проверки достоверности слов главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина о праве собственности на квартиры в США
21 декабря 2016 18:23  [221] Кирилл Культин возглавил местное отделение "ЕР" в Кстове Нижегородской области
21 декабря 2016 16:26  [1461] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
21 декабря 2016 14:45  [4638] Алексей Навальный заявил о наличии у семьи главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина квартир в США
21 декабря 2016 14:33  [560] Заседание городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва
21 декабря 2016 14:30  [230] Нижегородская Дума отклонила предлагаемые Евгением Лазаревым изменения в регламент парламента
21 декабря 2016 12:54  [749] Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин оценил на "тройку" работу Сергея Белова в качестве сити-менеджера в 2016 году
Политика

Экс-гендиректор "Сетей НН" Андрей Черемисинов назначен замдиректора департамента коммуникаций ГК "Росатом"

21 декабря 2016 11:27  [1982] Политика
Андрей Черемисинов (Фото: Росатом)

Андрей Черемисинов

Фото: Росатом

(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд) Экс-гендиректор нижегородской телестанции "Сети НН" Андрей Черемисинов назначен на должность заместителя директора департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте коммуникаций 21 декабря.

Согласно полученной информации, Андрей Черемисинов назначен с 14 декабря 2016 года. "Планируется, что позже он будет назначен директором департамента. Эта должность пока вакантна, поскольку предыдущий директор – Сергей Новиков – около недели назад перешел на работу в администрацию Президента РФ", - добавили в департаменте коммуникаций.

Как сообщалось в октябре 2016 года, бывший полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе, глава Росатома Сергей Кириенко назначен замглавы администрации Президента.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph