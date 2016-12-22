Администрация Нижнего Новгорода перенесла отмену 31 маршрута на конец апреля 2017 года Общество

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Согласно информации, к концу января 2017 года департамент транспорта и связи совместно с разработчиком комплексной транспортной схемы (КТС) на основе обращений жителей и предложений частных перевозчиков должен будет разработать и утвердить эти маршруты, которых планируется 20-23 единицы. Сам конкурс планируется объявить в марте 2017 года и провести его до конца апреля того же года, а не в декабре 2016 года, как



При этом срок упразднения ныне действующих 31 маршрутов переносится с 20 января на конец апреля 2017 года – до момента определения по результатам открытого конкурса победителей среди частных перевозчиков и выпуска новых автобусов в линию.











Постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде", согласно которому в 2017 году запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам: Т-2, Т-5, Т-6, Т-7, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-18, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-67, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115, Т-117,



4 октября горадминистрация



Также сообщалось, что горадминистрация Администрация Нижнего Новгорода перенесла отмену 31 маршрута на конец апреля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.Согласно информации, к концу января 2017 года департамент транспорта и связи совместно с разработчиком комплексной транспортной схемы (КТС) на основе обращений жителей и предложений частных перевозчиков должен будет разработать и утвердить эти маршруты, которых планируется 20-23 единицы. Сам конкурс планируется объявить в марте 2017 года и провести его до конца апреля того же года, а не в декабре 2016 года, как планировалось ранее.При этом срок упразднения ныне действующих 31 маршрутов переносится с 20 января на конец апреля 2017 года – до момента определения по результатам открытого конкурса победителей среди частных перевозчиков и выпуска новых автобусов в линию. Напомним , Первый арбитражный суд апелляционной инстанции (г.Владимир) посчитал правомерным решение администрации Нижнего Новгорода отменить 31 маршрут частных перевозчиков. Ранее в горадминистрации сообщили, что не исключают переноса сроков отмены 31 частного маршрута (изначально планировалось, что они будут отменены, а 20 новых - введены в январе 2017 года). Напомним также, что 13 декабря 2016 года управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области обязало горадминистрацию отменить постановление об отмене 31 маршрута.Постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде", согласно которому в 2017 году запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам: Т-2, Т-5, Т-6, Т-7, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-18, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-67, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115, Т-117, было подписано и.о. главы администрации Сергеем Мироновым 12 июля 2016 года.4 октября горадминистрация опубликовала ряд планируемых изменений в транспортной схеме Нижнего Новгорода до 2018 года, где, в частности, указано, сколько подвижного состава планируется закупить и сократить, а также какие маршрутные такси изменят свой путь следования в 2017 году.Также сообщалось, что горадминистрация трижды переносила общественные слушания по проекту новых частных маршрутов. Последний раз - на конец 2016 года.

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