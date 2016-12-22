Два человека госпитализированы после двух пожаров в Нижнем Новгороде 20 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека госпитализированы после двух пожаров в Нижнем Новгороде 20 декабря 2016 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на ул. Витебской в Канавинском районе Нижнего Новгорода поступило в 03:27. В одной из комнат находился сын хозяйки квартиры - мужчина 1956 года рождения. С ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения мужчину госпитализировали в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр. Пожар, который предположительно начался из-за неосторожности при курении, был ликвидирован на площади 2 кв.м.Кроме того, в 10:46 поступило сообщение о пожаре в гараже на ул. Горбатовской в Советском районе. Отравление продуктами горения получил отец хозяина дома - мужчина 1956 года рождения. Его госпитализировали в больницу №33 Нижнего Новгорода. В результате пожара сгорела мансарда, внутренняя отделка дома, кровля гаража и обгорел автомобиль "УАЗ-452" на общей площади 230 кв.м. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.