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Общество

Нижегородская Дума включила "находящихся в социально опасном положении" детей в перечень льготников на питание в школе

21 декабря 2016 12:29  [392] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода согласовала очередные изменения в перечне нуждающихся в льготном школьном питании детей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 21 декабря 2016 года.

Согласно правкам, в перечень включены дети из семей, "находящихся в социально опасном положении", в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию, в том числе - дети из многодетных семей. Льготное питание они смогут получать со дня принятия такого решения директором общеобразовательной организации.

Напомним, в школах планируется создать специальные комиссии, которые и будут устанавливать, насколько семья ребенка формально не является малоимущей и он нуждается в льготном питании.

Напомним также, что в ноябре Дума согласовала исключение из списка "льготников" на питание две категории школьников - учащихся коррекционных и кадетских классов, а также конкретизацию перечня "льготников". В октябре Гордума отправила на доработку постановление, предусматривающее отмену льготного питания для учащихся коррекционных и кадетских классов, а также детей из многодетных семей - в том случае, если это не малоимущие дети. Ряд депутатов тогда публично высказались против таких предложений администрации.

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