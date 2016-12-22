Школа №143 Нижнего Новгорода закрыта на ремонт до конца зимних каникул 2016-2017 учебного года Общество

Школа №143 Нижнего Новгорода закрыта на ремонт до конца зимних каникул 2016-2017 учебного года Фото: ТК "Волга" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Школа №143 Нижнего Новгорода закрыта на ремонт до конца зимних каникул 2016-2017 учебного года. Об этом сообщает



Как сообщается в сюжете телекомпании, в этой школе обучается порядка 300 детей. Необходимость ремонта именно в это время возникла в связи с тем, что к началу учебного года его провести не успели, так как средства были выделены только в августе 2016 года. По мнению начальника управления образования Канавинского района Надежды Городиловой, "это самый оптимальный вариант, поскольку будут зимние каникулы", и "что это не в ущерб детям",



Учреждение расположено в здании 1952 года постройки, и, как отмечает ТК "Волга", на стенах школы "появились трещины, отваливается штукатурка, в классах холодно".



"Фасадные работы помогут сделать здание более надежным, и в следующей четверти мы со всеми учениками уже вернемся в обновленное здание", - подчеркнула и.о. директора школы Ольга Серова.



Заместитель главы администрации Канавинского района по социальным вопросам Игорь Степанов сообщил, что сейчас дети посещают другие школы района, их доставляют туда централизованно, на специальных автобусах. "Перед началом работ с родителями были проведены встречи, все они высказались в поддержку решения о скорейшем проведении ремонта", - отметил он.



Школа №143 Нижнего Новгорода закрыта на ремонт до конца зимних каникул 2016-2017 учебного года. Об этом сообщает ТК "Волга" Как сообщается в сюжете телекомпании, в этой школе обучается порядка 300 детей. Необходимость ремонта именно в это время возникла в связи с тем, что к началу учебного года его провести не успели, так как средства были выделены только в августе 2016 года. По мнению начальника управления образования Канавинского района Надежды Городиловой, "это самый оптимальный вариант, поскольку будут зимние каникулы", и "что это не в ущерб детям",Учреждение расположено в здании 1952 года постройки, и, как отмечает ТК "Волга", на стенах школы "появились трещины, отваливается штукатурка, в классах холодно"."Фасадные работы помогут сделать здание более надежным, и в следующей четверти мы со всеми учениками уже вернемся в обновленное здание", - подчеркнула и.о. директора школы Ольга Серова.Заместитель главы администрации Канавинского района по социальным вопросам Игорь Степанов сообщил, что сейчас дети посещают другие школы района, их доставляют туда централизованно, на специальных автобусах. "Перед началом работ с родителями были проведены встречи, все они высказались в поддержку решения о скорейшем проведении ремонта", - отметил он. Напомним , администрация Нижнего Новгорода предусмотрела в бюджете 2017 года менее 1/10 части запрашиваемых школами на капремонт средств - 20 млн рублей из 233 необходимых.

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