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Общество

Нижегородская Дума согласовала передачу области участка на ул.Карла Маркса для платной парковки к ЧМ

21 декабря 2016 12:49  [222] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу области участка на ул.Карла Маркса для платной парковки к Чемпионату мира по футболу-2018. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 декабря 2016 года.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 из муниципальной собственности в собственность Нижегородской области планируется передать автодорогу от ул. Карла Маркса до ул. Волжская набережная (протяженность - 698 м) и земельный участок под ней, а также участок под благоустройство территории по Волжской набережной (10 809 кв м).

Кроме того, будет передан участок под строительство теплотрассы отопления от д.40 по ул. Карла Маркса вдоль ул. Волжская набережная до д.1а по ул. Бетанкура (1970 кв м) и участок под размещение платной автопарковки по ул. Карла Маркса, за домом №20 (200 кв м).

Ранее сообщалось, что администрация намерена организовать парковки на ул. Бурнаковской и Акимова к Чемпионату мира в 2018 году.

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