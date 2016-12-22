(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Сергей Белов и Иван Карнилин
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Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин оценил на "тройку" работу Сергея Белова в качестве сити-менеджера в 2016 году. Об этом он заявил журналистам после заседания Гордумы 21 декабря.
По его словам, работу главы администрации с момента избрания в декабре 2015 года по сегодняшний день можно оценить удовлетворительно.
"По уборке центральных дорог, например, я бы поставил ему тройку с плюсом. По внутриквартальным территориям, конечно, замечаний больше. При этом Сергей Викторович очень прибавил за год в знаниях, в опыте. Совместная работа у нас идет продуктивная, притерлись сразу", - сказал Иван Карнилин.
Напомним
, что что экс-глава Приокского района Сергей Белов избран сити-менеджером Нижнего Новгорода 23 декабря 2015 года. 24 декабря глава города Иван Карнилин подписал
с Беловым соответствующий контракт.
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