Кассационный суд отменил постановление о прекращении банкротства нижегородского завода "РУМО"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Кассационный суд отменил постановление о прекращении банкротства ОАО "РУМО" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.
Согласно информации, арбитражный суд Волго-Вятского округа 20 декабря 2016 года отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил определение суда первой инстанции в силе. Напомним, 22 сентября 2016 года Первый арбитражный апелляционный суд (Владимир) прекратил производство
по делу о банкротстве "РУМО". Истцом тогда являлась сама компания. Заявление о банкротстве было подано в феврале, когда завод находился под руководством гендиректора Дмитрия Кормишина. Позже, в апреле, новый гендиректор Вячеслав Голанов написал заявление об отзыве иска, поскольку новое руководство приняло решение развивать предприятие.
Кассационная жалоба на решение о прекращении производства была подана временным управляющим ОАО "РУМО" Вячеславом Самсоновым.
Напомним также
, что в настоящее время руководство "РУМО" пытается через суд обязать экс-гендиректора завода Дмитрия Кормишина вернуть документы и печати. Такой иск поступил в суд 1 сентября 2016 года, однако рассмотрения до сих пор не состоялось. 20 декабря оно в очередной раз было отложено.
Как сообщалось ранее
, завод "РУМО" получил более 500 млн рублей убытка по итогам 2015 года.
Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+