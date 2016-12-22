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Бизнес

Кассационный суд отменил постановление о прекращении банкротства нижегородского завода "РУМО"

21 декабря 2016 13:05  [296] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Кассационный суд отменил постановление о прекращении банкротства ОАО "РУМО" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Согласно информации, арбитражный суд Волго-Вятского округа 20 декабря 2016 года отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил определение суда первой инстанции в силе. Напомним, 22 сентября 2016 года Первый арбитражный апелляционный суд (Владимир) прекратил производство по делу о банкротстве "РУМО". Истцом тогда являлась сама компания. Заявление о банкротстве было подано в феврале, когда завод находился под руководством гендиректора Дмитрия Кормишина. Позже, в апреле, новый гендиректор Вячеслав Голанов написал заявление об отзыве иска, поскольку новое руководство приняло решение развивать предприятие.

Кассационная жалоба на решение о прекращении производства была подана временным управляющим ОАО "РУМО" Вячеславом Самсоновым.

Напомним также, что в настоящее время руководство "РУМО" пытается через суд обязать экс-гендиректора завода Дмитрия Кормишина вернуть документы и печати. Такой иск поступил в суд 1 сентября 2016 года, однако рассмотрения до сих пор не состоялось. 20 декабря оно в очередной раз было отложено.

Как сообщалось ранее, завод "РУМО" получил более 500 млн рублей убытка по итогам 2015 года.

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