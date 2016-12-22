Рассчитанный экспертами Альфа-Банка индекс настроений малого бизнеса незначительно снизился на конец 2016 года, - исследование Бизнес

Индекс настроений малого бизнеса, рассчитанный экспертами Альфа-Банка совместно с Международным исследовательским центром MARC по собственной методике, на конец 2016 года незначительно снизился по сравнению с июнем этого года – с -27 до -24 соответственно (значение индекса может изменяться от -100 до 100). Об этом сообщается в исследовании "Пульс малого бизнеса"."Результаты исследования говорят о том, что предприниматели адаптировались к ведению бизнеса в новой экономической реальности. Однако показатели бизнес-ожиданий на следующие шесть месяцев оказались ниже, чем летом, что говорит о готовности малого бизнеса к очередным вызовам в следующем году", - отметил руководитель блока "Массовый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.В ходе онлайн-опроса клиентов банка – предпринимателей и руководителей компаний – была получена оценка влияния произошедших изменений в экономике на малый бизнес, проанализированы основные факторы и собраны прогнозы на будущее.Итоговый индекс формируют четыре промежуточных индекса, характеризующих оценку текущей ситуации в экономике и в собственном бизнесе, а также ожидания на следующие шесть месяцев по стране и по своей компании: индекс текущей экономической ситуации (-67), в июне (-68); индекс бизнес-ожиданий (-35), в июне (-27); индекс текущей ситуации по компании (-15), в июне (-16) и индекс ожиданий по компании (9), в июне (17).Что касается индекса настроений по отраслям, то на протяжении двух лет более уверенно себя чувствуют компании в сферах маркетинга, бизнес-услуг и IT (-17) и (-19) соответственно. Заметно лучше чувствуют себя компании, занимающиеся грузоперевозками (-24) – самый высокий показатель по итогам двух лет, в июне 2016 года (-32). Это связано с импортом, который отвоевывает свои позиции, при этом тормозит развитие производства (-26), летом этого года (-19). На фоне падения реальных доходов населения, ухудшения ситуации ожидают оптовые (-28), розничные (-33) и строительные (-31) компании.Оценка текущей экономической ситуации как по стране, так и по отраслям, в сравнении с июнем 2016 года практически не изменилась – (-67). При этом оптимистичные настроения относительно роста покупательской способности, которые были у предпринимателей полгода назад, не оправдались: лишь 2% отметили улучшение, что в пять раз ниже ожиданий.Оценка бизнес-ожиданий по стране и отраслям снизилась по всем показателям – (-35). Менее оптимистично настроены производственные (-40), строительные (-37) и оптовые (-33) компании. В сфере грузоперевозок ожидания от следующих шести месяцев более оптимистичны – (-27).Ситуацию в своем бизнесе предприниматели оценивают примерно на том же уровне (-15), что и в июне 2016 года, при этом реальная ситуация на конец 2016 года оказалась хуже, чем они предполагали летом. Негативное влияние санкций отметили представители всех компаний, кроме IT и грузоперевозок.В ноябре 2016 года предприниматели были более сдержаны в оценках ситуации на ближайшие шесть месяцев (9), чем в июне этого года. Однако позитивные ожидания преобладают над негативными по всем бизнес-показателям, кроме прибыли и выручки, в первую очередь это связано с ожидаемым ростом бизнес-расходов в 2017 году (для соответствия требованиям №54-ФЗ (в редакции №290-ФЗ) предприниматели должны будут заменить парк контрольно-кассовой техники) и налоговой нагрузки.