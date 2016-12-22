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Общество

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Нижегородской области 21-25 декабря

21 декабря 2016 13:14  [304] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Нижегородской области 21-25 декабря 2016 года. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, под влиянием западных и юго-западных ветров максимальная температура воздуха днем составит -4…-1°, 23-24 декабря местами возможны слабые оттепели до 0°, ночью и утром около -5°, по области ожидаются колебания от -4 до -8°.

Будет преобладать облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, в дневные часы не исключен мокрый снег, слабые гололеды. Утром в низинах возможен туман, на дорогах - накат и гололедица.

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Теги:
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