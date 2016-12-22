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Происшествия

Завмагазином предстанет перед судом в Нижегородской области по обвинению в хищении более 900 тысяч рублей

21 декабря 2016 13:36  [293] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Завмагазином предстанет перед судом в Нижегородской области по обвинению в хищении более 900 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 21 декабря 2016 года.

Согласно информации, женщина обвиняется по ст.160 ч.З УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Как было установлено, обвиняемая выполняла организационно-распорядительные функции по получению и реализации товара, наличных средств от покупателей. В период с января 2014 года по декабрь 2015 года она совершила ряд хищений денег, вырученных от продажи товаров, из кассы магазина. Из материалов дела следует, что она неоднократно присваивала суммы от 500 до 3 тысяч рублей, всего же за указанный период времени она похитила более 900 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Дело рассматривается в Тоншаевcком районном суде.

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