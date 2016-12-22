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Культура и отдых

Проект здания Нижегородского оперного театра требует нового пересмотра, – минстрой

21 декабря 2016 14:04  [676] Культура и отдых
Эскизный проект здания оперного театра

Эскизный проект здания оперного театра

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Проект нового здания Нижегородского оперного театра требует нового пересмотра. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве строительства 21 декабря 2016 года.

Согласно информации, на данный момент проектировщик (ФГУП ГИПРОНИИ РАН) направил ответы на вопросы с целью уточнения причин отрицательного заключения по итогам госэкспертизы проекта нового здания для театра. Однако вопросы были сформулированы не полностью и до настоящего момента изменения в существующий проект не внесены.

"Кроме того, за истекший период времени существенно изменилось российское законодательство (нормативы проектирования, градостроительные регламенты и т.д.), поэтому имеющийся проект требует не просто корректировки, а пересмотра. Окончательного решения по данному вопросу в настоящее время не принято", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что в феврале 2015 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск регионального минстроя к проектировщику нового здания оперного театра в Нижнем Новгороде об устранении недостатков по проекту.

Ранее сообщалось, что в планах регионального правительства по-прежнему остается проект строительства нового здания для оперного театра, которое должно расположиться в парке имени Пушкина. Ориентировочная стоимость строительства в ценах 2014 года оценивалась в 3,5-4 млрд рублей. Изначально строительство планировалось начать в 2007-2008 годах, однако из-за сложной экономической ситуации вопрос неоднократно откладывался.

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