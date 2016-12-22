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Политика

Нижегородская Дума отклонила предлагаемые Евгением Лазаревым изменения в регламент парламента

21 декабря 2016 14:30  [230] Политика
Евгений Лазарев (Фото: НИА Нижний Новгород)

Евгений Лазарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская Дума отклонила предлагаемые депутатом Евгением Лазаревым изменения в регламент Гордумы. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 декабря.

Депутат от КПРФ предлагал внести изменения в регламент Гордумы в части проведения тайного голосования. Так, согласно его правкам, бюллетень для голосования должен иметь определенный формат, подписываться после голосования одним из членов счетной комиссии и заверяться печатью Думы; за избрание членов счетной комиссии должно вестись открытое голосование и в ее состав не может входить менее трех человек, а также не должны входить глава Нижнего Новгорода и его заместитель.

Предлагаемые правки также касались местонахождения урны для тайного голосования - по предложению депутата она должна стоять в зале заседания и быть изготовленной из прозрачного или полупрозрачного материала.

Депутат также предлагал хранить протокол счетной комиссии с бюллетенями не менее полугода после дня тайного голосования (напомним, что после избрания главой администрации Нижнего Новгорода в декабре 2015 года бюллетени для голосования были уничтожены - в Думе это тогда объяснили тем, что в регламенте не прописано, что с этими бюллетенями делать).

В итоге депутаты проголосовали против предлагаемых правок.

Вопрос регламента Думы впервые был поднят Лазаревым, когда он начал оспаривать избрание нижегородского сити-менеджера Сергея Белова. По мнению депутата, процедура избрания проходила с нарушениями: в регламентирующем правовом акте не было прописано местонахождение урны для бюллетеней - в закрытом помещении или на видном для депутатов, сотрудников администрации и СМИ месте. Кроме того, оспаривалось избрание счетной комиссии для выборов главы горадминистрации. Однако доказать свою правоту в суде Лазареву пока не удалось.

Напомним также, что 1 сентября 2016 года Нижегородский облсуд удовлетворил иск Лазарева об отмене решения от 22 июня 2016 года №148 о внесении изменений в Регламент городской Думы, касающегося отмены ведения стенограмм и аудиозаписей заседаний Гордумы. Редакционная правка с этими изменениями не была своевременно донесена до депутатов, а в итоговый документ попала, что и стало поводом для их отмены по суду.

20 сентября начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова предложила вновь принять данные изменения, "так как у суда имелись вопросы именно к процедуре их принятия, а не к сути". 21 сентября правки были приняты.

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