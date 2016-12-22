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Общество

"Фактов использования некачественной пиротехнической продукции на сегодняшний день выявлено не было", - Сергей Большаков

21 декабря 2016 15:07  [272] Общество
Сергей Большаков (Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области)

Сергей Большаков

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Фактов использования некачественной пиротехнической продукции на сегодняшний день выявлено не было", - об этом заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков сообщил в рамках пресс-конференции 21 декабря 2016 года.

Согласно докладу представителя ведомства, в настоящее время сотрудниками Государственного пожарного надзора совместно с правоохранителями проводятся совместные рейды по точкам хранения и продажи пиротехнических изделий и принятию мер административного воздействия в случае выявления нарушений в части оборота такой продукции.

"Чаще всего в ходе таких рейдов выявляется продукция, связанная не с качеством продукции напрямую, а с соблюдением требований к процессу ее реализации и хранению на объектах розничной торговли. Зачастую она находится на складах в неподобающих условиях хранения. Однако на сегодняшний день фактов некачественной пиротехнической продукции выявлено не было", - подчеркнул Сергей Большаков.

"Чтобы праздник не обернулся трагедией, при покупке пиротехники необходимо обращать внимание на состояние упаковки - на ней не должно быть никаких разрывов. Нельзя допускать отсыревания фейерверков или сушить их, если они все же намокли. При использовании такой продукции нужно выбрать открытую площадку и максимально далеко отойти от линий электропередач. Кроме того, не рекомендуется запускать пиротехнику в нетрезвом виде", - подвел итог представитель Госпожнадзора.

Напомним, что пять случаев травмирования при использовании пиротехники было зарегистрировано в Нижегородской области 1-4 января 2016 года. Травмы варьировались от легких ожогов до травматических ампутаций и переломов

Ранее сообщалось, что в январе 2016 года нижегородские полицейские изъяли из незаконной торговли пиротехническую продукцию на сумму 1,3 млн рублей.

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