"Фактов использования некачественной пиротехнической продукции на сегодняшний день выявлено не было", - Сергей Большаков Общество

Сергей Большаков Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Фактов использования некачественной пиротехнической продукции на сегодняшний день выявлено не было", - об этом заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков сообщил в рамках пресс-конференции 21 декабря 2016 года.



Согласно докладу представителя ведомства, в настоящее время сотрудниками Государственного пожарного надзора совместно с правоохранителями проводятся совместные рейды по точкам хранения и продажи пиротехнических изделий и принятию мер административного воздействия в случае выявления нарушений в части оборота такой продукции.



"Чаще всего в ходе таких рейдов выявляется продукция, связанная не с качеством продукции напрямую, а с соблюдением требований к процессу ее реализации и хранению на объектах розничной торговли. Зачастую она находится на складах в неподобающих условиях хранения. Однако на сегодняшний день фактов некачественной пиротехнической продукции выявлено не было", - подчеркнул Сергей Большаков.



"Чтобы праздник не обернулся трагедией, при покупке пиротехники необходимо обращать внимание на состояние упаковки - на ней не должно быть никаких разрывов. Нельзя допускать отсыревания фейерверков или сушить их, если они все же намокли. При использовании такой продукции нужно выбрать открытую площадку и максимально далеко отойти от линий электропередач. Кроме того, не рекомендуется запускать пиротехнику в нетрезвом виде", - подвел итог представитель Госпожнадзора.







"Фактов использования некачественной пиротехнической продукции на сегодняшний день выявлено не было", - об этом заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков сообщил в рамках пресс-конференции 21 декабря 2016 года.Согласно докладу представителя ведомства, в настоящее время сотрудниками Государственного пожарного надзора совместно с правоохранителями проводятся совместные рейды по точкам хранения и продажи пиротехнических изделий и принятию мер административного воздействия в случае выявления нарушений в части оборота такой продукции."Чаще всего в ходе таких рейдов выявляется продукция, связанная не с качеством продукции напрямую, а с соблюдением требований к процессу ее реализации и хранению на объектах розничной торговли. Зачастую она находится на складах в неподобающих условиях хранения. Однако на сегодняшний день фактов некачественной пиротехнической продукции выявлено не было", - подчеркнул Сергей Большаков."Чтобы праздник не обернулся трагедией, при покупке пиротехники необходимо обращать внимание на состояние упаковки - на ней не должно быть никаких разрывов. Нельзя допускать отсыревания фейерверков или сушить их, если они все же намокли. При использовании такой продукции нужно выбрать открытую площадку и максимально далеко отойти от линий электропередач. Кроме того, не рекомендуется запускать пиротехнику в нетрезвом виде", - подвел итог представитель Госпожнадзора. Напомним , что пять случаев травмирования при использовании пиротехники было зарегистрировано в Нижегородской области 1-4 января 2016 года. Травмы варьировались от легких ожогов до травматических ампутаций и переломов Ранее сообщалось , что в январе 2016 года нижегородские полицейские изъяли из незаконной торговли пиротехническую продукцию на сумму 1,3 млн рублей.

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