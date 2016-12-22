Архитектурный критик Марина Игнатушко стала "Лидером года" в премии "Пробуждение – 2016" Общество

Дмитрий Раскопин вручает премию Марине Игнатушко Фото: НИА "Нижний Новгород"







В текущем году церемония прошла под названием "Герои нашего времени". Нижегородским "Лидером года" по мнению экспертного жюри, стала архитектурный критик Марина Игнатушко, которая благодаря резонансным инициативам смогла консолидировать общественность и экспертов для решения многих градостроительных проблем Нижнего Новгорода.



Самым значимым гражданским "Поступком года" эксперты назвали спасение животных из так называемого "собачьего концлагеря", который обнаружила группа волонтеров и зоозащитников на заброшенной нефтебазе.



В номинации "Твердость позиции" победил руководитель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, продолжающий свою активную правозащитную деятельность вопреки любым обстоятельствам.



Впервые ярко продемонстрировал свою гражданскую позицию в общественно-политической жизни города депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев, за что был награжден дипломом лауреата премии в номинации "Новые лица".



Организаторы музыкального события года взяли номинацию "Comeback года" за возвращение в Нижний Новгород фестиваля "Рок чистой воды".



В номинации "За принципиальность и гражданскую позицию" лидером стал Игорь Становов за качество журналистских материалов, глубокую аналитику и уважение к собеседникам.



Лауреаты национальной премии "Радиомания" Илья Приходько и Оксана Ткаченко, ведущие информационного канала "Говорит город", стали лауреатами и региональной премии "Пробуждение" как авторы самого "Профессионального журналистского проекта".



Александр Демин, по мнению экспертного сообщества, в этом году стал "Лидером социальной (сетевой) журналистики" за способность превращать онлайн-инициативы в резонансные события.



В номинации "Эксперт года" дипломами лауреатов премии "Пробуждение" в этом году награждены трое представителей нижегородского экспертного сообщества: Андрей Дахин, Евгений Семенов и Дмитрий Стрелков.



"Партнером года" стал руководитель НБД-Банка, председатель комитета ЗС НО по бюджету и налогам Александр Шаронов – за умение ориентироваться в вопросах, связанных с бюджетными процессами и финансовой грамотностью.



Благодаря участию в проекте "Университет старшего поколения" тысячи пенсионеров приобрели навыки и умения, необходимые для полной и интересной жизни. А "Университет старшего поколения" стал лауреатом "Пробуждения" в номинации "Проект года в сфере гражданского общества".



Политолог Валентина Бузмакова награждена премией "За большой личный вклад в развитие гражданского общества".







СПРАВКА:

Премия "Пробуждение" учреждена Нижегородским эксперт-клубом, компанией "Медиа Страйк" и информационным агентством "НьюсНН" в 2012 году. Ежегодно она вручается активным и неравнодушным нижегородцам вне зависимости от их профессиональных и социальных статусов за общественные и личные достижения, оставившие заметный след в жизни города. Жюри премии - главные редакторы и журналисты региональных СМИ, социологи, политологи, общественные деятели, а также номинанты и лауреаты премии предыдущих лет. Архитектурный критик Марина Игнатушко стала лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Лидер года". Об этом сообщают организаторы. Торжественная церемония награждения лауреатов V юбилейной региональной премии "Пробуждение" состоялась 20 декабря 2016 года в "Медиа Страйк Холле".В текущем году церемония прошла под названием "Герои нашего времени". Нижегородским "Лидером года" по мнению экспертного жюри, стала архитектурный критик Марина Игнатушко, которая благодаря резонансным инициативам смогла консолидировать общественность и экспертов для решения многих градостроительных проблем Нижнего Новгорода.Самым значимым гражданским "Поступком года" эксперты назвали спасение животных из так называемого "собачьего концлагеря", который обнаружила группа волонтеров и зоозащитников на заброшенной нефтебазе.В номинации "Твердость позиции" победил руководитель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, продолжающий свою активную правозащитную деятельность вопреки любым обстоятельствам.Впервые ярко продемонстрировал свою гражданскую позицию в общественно-политической жизни города депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев, за что был награжден дипломом лауреата премии в номинации "Новые лица".Организаторы музыкального события года взяли номинацию "Comeback года" за возвращение в Нижний Новгород фестиваля "Рок чистой воды".В номинации "За принципиальность и гражданскую позицию" лидером стал Игорь Становов за качество журналистских материалов, глубокую аналитику и уважение к собеседникам.Лауреаты национальной премии "Радиомания" Илья Приходько и Оксана Ткаченко, ведущие информационного канала "Говорит город", стали лауреатами и региональной премии "Пробуждение" как авторы самого "Профессионального журналистского проекта".Александр Демин, по мнению экспертного сообщества, в этом году стал "Лидером социальной (сетевой) журналистики" за способность превращать онлайн-инициативы в резонансные события.В номинации "Эксперт года" дипломами лауреатов премии "Пробуждение" в этом году награждены трое представителей нижегородского экспертного сообщества: Андрей Дахин, Евгений Семенов и Дмитрий Стрелков."Партнером года" стал руководитель НБД-Банка, председатель комитета ЗС НО по бюджету и налогам Александр Шаронов – за умение ориентироваться в вопросах, связанных с бюджетными процессами и финансовой грамотностью.Благодаря участию в проекте "Университет старшего поколения" тысячи пенсионеров приобрели навыки и умения, необходимые для полной и интересной жизни. А "Университет старшего поколения" стал лауреатом "Пробуждения" в номинации "Проект года в сфере гражданского общества".Политолог Валентина Бузмакова награждена премией "За большой личный вклад в развитие гражданского общества". Напомним , в 2015 году "Лидером года" стала директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ Анна Гор.СПРАВКА:Премия "Пробуждение" учреждена Нижегородским эксперт-клубом, компанией "Медиа Страйк" и информационным агентством "НьюсНН" в 2012 году. Ежегодно она вручается активным и неравнодушным нижегородцам вне зависимости от их профессиональных и социальных статусов за общественные и личные достижения, оставившие заметный след в жизни города. Жюри премии - главные редакторы и журналисты региональных СМИ, социологи, политологи, общественные деятели, а также номинанты и лауреаты премии предыдущих лет.

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