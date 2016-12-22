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Общество

Архитектурный критик Марина Игнатушко стала "Лидером года" в премии "Пробуждение – 2016"

21 декабря 2016 15:24  [336] Общество
Дмитрий Раскопин вручает премию Марине Игнатушко (Фото: НИА Нижний Новгород)

Дмитрий Раскопин вручает премию Марине Игнатушко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Архитектурный критик Марина Игнатушко стала лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Лидер года". Об этом сообщают организаторы.

Торжественная церемония награждения лауреатов V юбилейной региональной премии "Пробуждение" состоялась 20 декабря 2016 года в "Медиа Страйк Холле".

В текущем году церемония прошла под названием "Герои нашего времени". Нижегородским "Лидером года" по мнению экспертного жюри, стала архитектурный критик Марина Игнатушко, которая благодаря резонансным инициативам смогла консолидировать общественность и экспертов для решения многих градостроительных проблем Нижнего Новгорода.

Самым значимым гражданским "Поступком года" эксперты назвали спасение животных из так называемого "собачьего концлагеря", который обнаружила группа волонтеров и зоозащитников на заброшенной нефтебазе.

В номинации "Твердость позиции" победил руководитель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, продолжающий свою активную правозащитную деятельность вопреки любым обстоятельствам.

Впервые ярко продемонстрировал свою гражданскую позицию в общественно-политической жизни города депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев, за что был награжден дипломом лауреата премии в номинации "Новые лица".

Организаторы музыкального события года взяли номинацию "Comeback года" за возвращение в Нижний Новгород фестиваля "Рок чистой воды".

В номинации "За принципиальность и гражданскую позицию" лидером стал Игорь Становов за качество журналистских материалов, глубокую аналитику и уважение к собеседникам.

Лауреаты национальной премии "Радиомания" Илья Приходько и Оксана Ткаченко, ведущие информационного канала "Говорит город", стали лауреатами и региональной премии "Пробуждение" как авторы самого "Профессионального журналистского проекта".

Александр Демин, по мнению экспертного сообщества, в этом году стал "Лидером социальной (сетевой) журналистики" за способность превращать онлайн-инициативы в резонансные события.

В номинации "Эксперт года" дипломами лауреатов премии "Пробуждение" в этом году награждены трое представителей нижегородского экспертного сообщества: Андрей Дахин, Евгений Семенов и Дмитрий Стрелков.

"Партнером года" стал руководитель НБД-Банка, председатель комитета ЗС НО по бюджету и налогам Александр Шаронов – за умение ориентироваться в вопросах, связанных с бюджетными процессами и финансовой грамотностью.

Благодаря участию в проекте "Университет старшего поколения" тысячи пенсионеров приобрели навыки и умения, необходимые для полной и интересной жизни. А "Университет старшего поколения" стал лауреатом "Пробуждения" в номинации "Проект года в сфере гражданского общества".

Политолог Валентина Бузмакова награждена премией "За большой личный вклад в развитие гражданского общества".

Напомним, в 2015 году "Лидером года" стала директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ Анна Гор.

СПРАВКА:
Премия "Пробуждение" учреждена Нижегородским эксперт-клубом, компанией "Медиа Страйк" и информационным агентством "НьюсНН" в 2012 году. Ежегодно она вручается активным и неравнодушным нижегородцам вне зависимости от их профессиональных и социальных статусов за общественные и личные достижения, оставившие заметный след в жизни города. Жюри премии - главные редакторы и журналисты региональных СМИ, социологи, политологи, общественные деятели, а также номинанты и лауреаты премии предыдущих лет.

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