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Бизнес

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на допвыпуск отвечающих требованиям Базель-III cубординированных бессрочных еврооблигаций

21 декабря 2016 15:54  [244] Бизнес

АО "Альфа-Банк" закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск cубординированных бессрочных еврооблигаций, отвечающих требованиям Базель-III, 20 декабря 2016 года.
дополнительно выпустит бессрочных еврооблигаций. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, сумма дополнительного выпуска составит 300 млн долларов. "Параметры данного выпуска будут соответствовать основным условиям первого в истории публичного выпуска еврооблигаций российским эмитентом по Базель-III, который был осуществлен Альфа-Банком 3 ноября 2016 года: первый колл-опцион назначен на 3 февраля 2022 года, ставка купона до первого колл-опциона: 8% годовых (выплата ежеквартальная). Итоговая сумма субординированного займа (после согласования ЦБ) составит 700 млн долларов", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правления и главный финансовый директор Алексей Чухлов, комментируя результаты размещения, отметил: "В настоящее время Альфа-Банк с большим запасом выполняет требования Банка России по обязательным нормативам достаточности капитала. В то же время, анализируя успешное размещение в начале ноября бессрочного субординированного займа и устойчивый рост котировок этого выпуска на вторичном рынке, мы были уверены в том, что даже несмотря на начинающийся период зимних отпусков, инвесторы проявят существенный интерес к предложению дополнительной эмиссии. Регуляторные требования по времени возможного дополнительного выпуска достаточно жесткие, поэтому нам важно было сделать довыпуск именно до конца 2016 года. Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров (цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности 7,762% годовых), так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Спрос превысил предложение практически в 1,5 раза. То, что нам удалось закрыть подобную сделку в нестандартный для рынков капитала период (конец декабря) и в отсутствие позитивного международного новостного фона, говорит о том, что инвесторы внимательно следят за деловой активностью Альфа-Банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента".

После согласования договора займа с Банком России сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited.

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