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Бизнес

Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "НБД-Банк" на уровне А+(II)

21 декабря 2016 16:03  [179] Бизнес
(Фото: ПАО НБД-Банк)

Фото: ПАО "НБД-Банк"

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в очередной раз подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "НБД-Банк" на уровне А+(II) с прогнозом "стабильный". Об этом сообщает пресс-служба банка 21 декабря 2016 года.

"Ключевыми факторами, оказавшими позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступили высокие значения достаточности капитала, хорошие показатели краткосрочной ликвидности и высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, положительное влияние на рейтинг оказали низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 ноября 2016 года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 9,7%), хороший уровень обеспеченности кредитного портфеля и низкая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов. Поддержку рейтингу также оказали сильные конкурентные позиции на локальном рынке и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.

"НБД-Банк уверенно завоевывает признание ведущих рейтинговых агентств как надежный региональный банк, имеющий перспективы стабильного роста и устойчивый к любым кризисным явлениям в экономическом секторе. Высокая оценка агентства RAEX в очередной раз подтверждает, что мы грамотно выстраиваем свою работу с клиентами и выбрали правильный вектор развития", – отметил председатель правления банка Александр Шаронов.

Напомним, что в 2008 году НБД-Банк стал первым нижегородским банком с международным рейтингом и в настоящее время имеет два рейтинга от агентства Moody's Investors Service по международной шкале: долгосрочный рейтинг B1 и краткосрочный рейтинг NP по депозитам в национальной и иностранной валюте. Рейтинг В1 говорит о высокой самостоятельной финансовой устойчивости банка, а также высоко оцениваемых и прочных рыночных позициях и хороших финансовых показателях. Рейтинг краткосрочных обязательств NP представляет собой мнение агентства о способности эмитентов выполнить свои краткосрочные финансовые обязательства.

В ноябре 2016 года Moody's Investors Service дал положительный прогноз долгосрочному депозитному рейтингу НБД-Банка.

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