Нижегородцы заказали через "Видеопрокат" Интерактивного ТВ Ростелекома более 40 тысяч видео в ноябре Бизнес

Нижегородцы заказали через "Видеопрокат" Интерактивного ТВ Ростелекома более 40 тысяч видео в ноябре 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Ростелеком".По статистике при выборе видео абоненты компании чаще всего отдают предпочтение семейным мультипликационным лентам и остросюжетным фильмам.В пресс-службе уточнили, что самым популярным в ноябре у пользователей Интерактивного ТВ стал анимационный фильм "Холодное сердце", снятый по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена "Снежная королева". Зрительский интерес также вызвали семейные ленты "Тайная жизнь домашних животных" и "Вспыш и чудо-машинки. Унесённый лыжами". Популярностью среди пользователей видеопроката Ростелекома пользовался и ряд хитов кинематографического сезона, среди которых "Отряд самоубийц", "Зверополис", "В поисках Дори" и, российские блокбастеры "Дуэлянт", "Ледокол" и "Жених".Сервис Интерактивного ТВ "Видеопрокат" включает более трех тысяч художественных фильмов и сериалов разных жанров, а также мультфильмы, познавательные и образовательные программы, в том числе в форматах HD и 3D. Новинки мирового и отечественного кино появляются в "Видеопрокате" одновременно с выходом их на большие экраны либо сразу после премьерных показов, а фильмотека обновляется еженедельно. Гид по "Видеопрокату" позволяет выбрать необходимые для просмотра фильмы или тематические подписки, а также принять участие в сезонных акциях.Интерактивное ТВ позволяет смотреть более 200 каналов в цифровом качестве, в том числе в формате высокой четкости. Пользователям предлагается широкий спектр дополнительных возможностей управления просмотром: запись телеэфира, постановка трансляции на паузу, просмотр передачи в эфире с начала, функция перемотки, а также сервисы "Мультискрин", "Караоке", "Родительский контроль" и многое другое. Предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.