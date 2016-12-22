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21 декабря 2016 16:45  [327] Дольщик из Нижегородской области пытается через суд расторгнуть договор с застройщиком из-за нарушения сроков сдачи дома
Общество

Дольщик из Нижегородской области пытается через суд расторгнуть договор с застройщиком из-за нарушения сроков сдачи дома

21 декабря 2016 16:45  [327] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дольщик из Нижегородской области пытается через суд расторгнуть договор с застройщиком из-за нарушения сроков сдачи многоквартирного дома (МКД). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 21 декабря 2016 года.

Согласно информации, между ООО и истцом был заключен договор участия в долевом строительстве. Застройщик направил уведомление об изменении сроков сдачи объекта долевого строительства с нарушением срока, установленного договором. Истец с таким положением дел не согласился и обратился в суд.

Он просит расторгнуть подписанный договор и взыскать денежные средства, уплаченные в счет цены договора, а также неустойку, проценты за пользование денежными средствами, штраф, компенсацию морального вреда и убытки в виде расходов, понесенных истцом в связи с оплатой процентов за пользование кредитом – в общей сложности около 3,5 млн рублей.

Дело слушается в Лысковском районном суде.

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