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Общество

Минтранс ДНР открыл пассажирский автобусный маршрут "Донецк - Нижний Новгород"

21 декабря 2016 16:54  [299] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики открыло международный пассажирский автобусный маршрут "Донецк - Нижний Новгород". Об этом министерство республики сообщило 21 декабря 2016 года.

Сейчас перевозчики прошли процедуру согласования документов в департаменте автомобильного и пассажирского транспорта министерства и заключили договоры с ГП "Автовокзалы Донбасса". Билеты на новые рейсы уже продаются в кассах автовокзала "Южный" Донецка.

Автобусы в Нижний Новгород будут выезжать из Донецка с автовокзала "Южный" по пятницам. Время отправления - 12:00, время в пути составит около 32 часов.

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