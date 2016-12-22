Минтранс ДНР открыл пассажирский автобусный маршрут "Донецк - Нижний Новгород" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики открыло международный пассажирский автобусный маршрут "Донецк - Нижний Новгород". Об этом министерство республики сообщило 21 декабря 2016 года.Сейчас перевозчики прошли процедуру согласования документов в департаменте автомобильного и пассажирского транспорта министерства и заключили договоры с ГП "Автовокзалы Донбасса". Билеты на новые рейсы уже продаются в кассах автовокзала "Южный" Донецка.Автобусы в Нижний Новгород будут выезжать из Донецка с автовокзала "Южный" по пятницам. Время отправления - 12:00, время в пути составит около 32 часов.