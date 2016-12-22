Сотрудник нижегородской колонии подозревается в получении взятки за передачу денег осужденному Происшествия

Фото: СК РФ

Сотрудник ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области подозревается в получении взятки за передачу денег осужденному. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 21 декабря 2016 года.В этом преступлении подозревается уволенный в настоящее время сотрудник группы инженерно-технического обеспечения исправительного учреждения. Следователи полагают, что передача взятки состоялась днем 3 ноября 2016 года в пос. Черемушки Варнавинского района.По версии следствия, он получил от гражданина взятку в размере 3 тысячи рублей за незаконную передачу 7 тысяч рублей отбывающему наказание в исправительной колонии. Действия прапорщика пресекли его же коллеги из отдела собственной безопасности и оперативные сотрудники УФСБ по региону.Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).