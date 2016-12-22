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Происшествия

Сотрудник нижегородской колонии подозревается в получении взятки за передачу денег осужденному

21 декабря 2016 17:02  [427] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Сотрудник ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области подозревается в получении взятки за передачу денег осужденному. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 21 декабря 2016 года.

В этом преступлении подозревается уволенный в настоящее время сотрудник группы инженерно-технического обеспечения исправительного учреждения. Следователи полагают, что передача взятки состоялась днем 3 ноября 2016 года в пос. Черемушки Варнавинского района.

По версии следствия, он получил от гражданина взятку в размере 3 тысячи рублей за незаконную передачу 7 тысяч рублей отбывающему наказание в исправительной колонии. Действия прапорщика пресекли его же коллеги из отдела собственной безопасности и оперативные сотрудники УФСБ по региону.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

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