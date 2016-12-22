СУ СК проверяет информацию об избиении школьницы одноклассником в Богородске Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

СУ СК проверяет информацию об избиении школьницы одноклассником в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 21 декабря 2016 года.Проверка организована на основании сюжета, который транслировала одна из региональных телекомпаний. В сюжете говорилось о том, что в одной из школ Богородска учащийся избил свою 13-летнюю одноклассницу.В ходе проверки следователям предстоит дать юридическую оценку действиям педагогов, которые не освободили девочку от уроков и не направили ее в медицинское учреждение для оказания помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.