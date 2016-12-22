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Культура и отдых

Сбербанк установит новогоднюю фотозону со снеговиком и оленем на пл. Горького в Нижнем Новгороде 23 декабря

21 декабря 2016 18:01  [288] Культура и отдых
Новогодняя карета от Сбербанка на площади Маркина (Фото: Сбербанк)

Новогодняя карета от Сбербанка на площади Маркина

Фото: Сбербанк

Сбербанк установит новогоднюю фотозону со снеговиком и оленем на пл. Горького в Нижнем Новгороде 23 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В частности, на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской (в районе пересечения с улицей Малой Покровской) банк установил огромный световой елочный шар. Новогодняя инсталляция диаметром в шесть метров выполнена из сборной металлоконструкции, украшенной разноцветным клиплайтом (светодиодная гирлянда). Попасть внутрь шара можно через арки, которые расположены с противоположных сторон конструкции. Внутри шара установлена скамейка, присев на которую можно сделать фото на память.

На площади Маркина, напротив Речного вокзала, банк установил сверкающую огнями карету. В филиале Сбербанка №9042/062 на ул. Большой Покровской, д. 3 оборудована новогодняя фотозона. Клиенты отделения смогут бесплатно сфотографироваться.

В конце ноября Волго-Вятский банк Сбербанка установил на пл. Горького 15-метровую елку, украшенную светящимися кубышками, которые являются частью бренда Сбербанка. "С 23 декабря рядом с елкой также появится новогодняя фотозона от Сбербанка, где все желающие смогут сфотографироваться в компании со снеговиком и оленем - символом Нижнего Новгорода", - отмечается в сообщении.

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