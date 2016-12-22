Кирилл Культин возглавил местное отделение "ЕР" в Кстове Нижегородской области Политика

Кирилл Культин Фото: социальная сеть



Избрание нового секретаря местного отделения партии состоялось 20 декабря в ходе отчетно-выборной конференции Кстовского отделения "Единой России" путем тайного голосования. Кирилл Культин также является действующим главой администрации Кстовского района.



В ходе конференции так же избран новый состав местного политического совета в количестве 19 человек. В него вошли представители системы образования, спорта, социальной сферы, руководители предприятий.



"Задач у местного и первичных отделений на ближайшую перспективу остается немало. Это и работа по повышению роли местного отделения в общественно-политической и социально-экономической жизни района, взаимодействие с депутатами всех уровней, органами государственной власти, представительными и исполнительными органами местного самоуправления по широкому кругу вопросов, активное участие в партийных проектах", - сказал по итогам конференции Кирилл Культин.



Кирилл Культин возглавил местное отделение партии "Единая Россия" в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии 21 декабря 2016 года.Избрание нового секретаря местного отделения партии состоялось 20 декабря в ходе отчетно-выборной конференции Кстовского отделения "Единой России" путем тайного голосования. Кирилл Культин также является действующим главой администрации Кстовского района.В ходе конференции так же избран новый состав местного политического совета в количестве 19 человек. В него вошли представители системы образования, спорта, социальной сферы, руководители предприятий."Задач у местного и первичных отделений на ближайшую перспективу остается немало. Это и работа по повышению роли местного отделения в общественно-политической и социально-экономической жизни района, взаимодействие с депутатами всех уровней, органами государственной власти, представительными и исполнительными органами местного самоуправления по широкому кругу вопросов, активное участие в партийных проектах", - сказал по итогам конференции Кирилл Культин. Напомним , что он избран главой администрации Кстовского района 11 октября текущего года на заседании Земского собрания.

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