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Бизнес

Госинспекция труда по Нижегородской области обязала ООО "СВАП Бетон" погасить долги по зарплате до 30 января 2017 года

22 декабря 2016 10:48  [168] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА Нижний Новгород

Госинспекция труда по Нижегородской области обязала ООО "СВАП Бетон" погасить долги по зарплате в размере 1,8 млн рублей до 30 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, ведомство провело внеплановую проверку по обращению работника обособленного подразделения московской компании, производящей бетонные изделия.

В ходе проверки была выявлена двухмесячная задолженность по выплате зарплаты перед 43 работниками в размере 1,8 млн рублей. По результатам проверки наложен штраф в размере 70 тысяч рублей и выдано предписание о погашении задолженности в срок до 30 января.

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