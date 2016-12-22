Почти на 40% сократился размер допущенного нижегородскими предприятиями убытка за десять месяцев 2016 года Экономика

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Почти на 40% сократился размер допущенного нижегородскими предприятиями убытка за десять месяцев 2016 года. Соответствующие данные опубликованы в материалах на сайте Нижегородстата.



Согласно информации, за январь-октябрь текущего года 27,7% всех организаций региона допустили убыток в общей сумме на 17 млрд 971,4 млн рублей. При этом за тот же период 2015 года убыточными являлись 30% организаций, размер убытка составлял 28 млрд 893 млн рублей (снижение на 37,8%).



Прибыль организаций по итогам десяти месяцев 2016 года составила 117 млрд 565,4 млн рублей, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Почти на 40% сократился размер допущенного нижегородскими предприятиями убытка за десять месяцев 2016 года. Соответствующие данные опубликованы в материалах на сайте Нижегородстата.Согласно информации, за январь-октябрь текущего года 27,7% всех организаций региона допустили убыток в общей сумме на 17 млрд 971,4 млн рублей. При этом за тот же период 2015 года убыточными являлись 30% организаций, размер убытка составлял 28 млрд 893 млн рублей (снижение на 37,8%).Прибыль организаций по итогам десяти месяцев 2016 года составила 117 млрд 565,4 млн рублей, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним , по итогам 2015 года убытки получили 27% всех предприятий Нижегородской области. Число убыточных организаций за 2014 год составляло 25,8% к их общему числу.

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