Общий объем финансирования благоустройства придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2017 году превысит 700 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Общий объем финансирования благоустройства придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2017 году превысит 700 млн рублей. Об этом директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков сообщил в рамках пресс-конференции 22 декабря 2016 года.



По его словам, благоустройство начнется в рамках всероссийской целевой программы. Общая сумма, которую планируется направить для ее реализации, будет складываться из федерального, местного финансирования, а также средств, которыми распоряжаются домоуправляющие компании.



В рамках программы в районах будет производиться ремонт фасадов, детских площадок, восстановление дорожного покрытия во дворах. Кроме того, в следующем году городские власти планируют начать масштабную кампанию по обновлению дворового уличного освещения. На данный момент управляющие компании Нижнего Новгорода составляют проект кампании.



"Еще одной важной задачей на 2017 год является приведение в порядок списка аварийных домов. Мы надеемся, что уже в наступающем году сможем более активно заниматься вопросами переселения граждан и ликвидацией аварийного и ветхого жилья. Кроме того, нам предстоит большая работа по ремонту фасадов домов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году", – отметил глава департамента.



Общий объем финансирования благоустройства придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2017 году превысит 700 млн рублей. Об этом директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков сообщил в рамках пресс-конференции 22 декабря 2016 года.По его словам, благоустройство начнется в рамках всероссийской целевой программы. Общая сумма, которую планируется направить для ее реализации, будет складываться из федерального, местного финансирования, а также средств, которыми распоряжаются домоуправляющие компании.В рамках программы в районах будет производиться ремонт фасадов, детских площадок, восстановление дорожного покрытия во дворах. Кроме того, в следующем году городские власти планируют начать масштабную кампанию по обновлению дворового уличного освещения. На данный момент управляющие компании Нижнего Новгорода составляют проект кампании."Еще одной важной задачей на 2017 год является приведение в порядок списка аварийных домов. Мы надеемся, что уже в наступающем году сможем более активно заниматься вопросами переселения граждан и ликвидацией аварийного и ветхого жилья. Кроме того, нам предстоит большая работа по ремонту фасадов домов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году", – отметил глава департамента. Напомним , что нижегородская администрация планирует выполнить капремонт четырех находящихся в предаварийном состоянии многоквартирных домов в 2017 году.

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