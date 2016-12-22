Горадминистрация выделит 30 млн рублей на ремонт подземного перехода рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде в 2017 году Общество

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Горадминистрация выделит 30 млн рублей на ремонт подземного пешеходного перехода рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации.



Согласно информации, администрации Канавинского района на ремонт перехода на площади Революции на 2017 год выделено 30 млн рублей. В рамках ремонтной кампании планируется выполнить: замену облицовки на стенах, частичную замену брусчатого покрытия пола, гидроизоляцию и покраску потолка, полную замену электрооборудования, восстановление приямков для отвода дождевой воды, замену урн для мусора, установку противоскользящих полос на ступенях сходов, покраску и замену плитки стен сходов, оборудованию указателей на иностранных языках.



Сметная документация находится в стадии разработки.



Горадминистрация выделит 30 млн рублей на ремонт подземного пешеходного перехода рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации.Согласно информации, администрации Канавинского района на ремонт перехода на площади Революции на 2017 год выделено 30 млн рублей. В рамках ремонтной кампании планируется выполнить: замену облицовки на стенах, частичную замену брусчатого покрытия пола, гидроизоляцию и покраску потолка, полную замену электрооборудования, восстановление приямков для отвода дождевой воды, замену урн для мусора, установку противоскользящих полос на ступенях сходов, покраску и замену плитки стен сходов, оборудованию указателей на иностранных языках.Сметная документация находится в стадии разработки. Напомним , что нижегородская администрация планирует начать ремонт подземного перехода у Московского вокзала во II половине 2017 года.

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