Делегаты конференции местного отделения "Единой России" утвердили новый состав городского политсовета Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Делегаты конференции местного отделения "Единой России" утвердили новый состав городского политсовета партии. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании на отчетно-выборной конференции местного отделения 22 декабря 2016 года.



На конференции присутствовали 452 делегата, по итогам голосования было 428 действительных бюллетеней. Почти за половину из 29 членов политсовета было проголосовано единогласно, за остальных "против" было отдано несколько голосов, больше всего голосов "против" – шесть – получил экс-глава Нижнего Новгорода, зампред Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Олег Сорокин.



В состав местного политсовета включены три главы районов: Дмитрий Сивохин (Сормовский), Надежда Рожкова (Ленинский) и Михаил Шаров (и.о. главы, Канавинский); депутат Госдумы Владимир Панов; три депутата ЗС НО: Олег Сорокин, Владимир Солдатенков, Юрий Балашов; шесть депутатов городской Думы: Владимир Аношкин, Алексей Брбров, Максим Жук, Николай Ингликов, Дмитрий Кузин, Елизавета Солонченко; экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков (сейчас занимает должность замминистра ЖКХ Нижегородской области), ректор Нижегородской медицинской академии Борис Шахов.



Также в политсовет вошел директор ООО "СТН-Реклама" Иван Юдинцев, который, напомним, на выборах в Заксобрание Нижегородской области в 2016 году



Кроме того, в местный политический совет включены: Денис Страутнек, Станислав Прокопович, Андрей Петров, Ольга Никитина, Борис Наумов, Ирина Мулянова, Кирилл Карташев, Владимир Исаев, Максим Зиновьев, Сергей Дмитриев, Марина Демидова, Шамиль Аляутдинов, Жанна Алферова.



Напомним также, что секретарем местного отделения на сегодняшнем заседании Делегаты конференции местного отделения "Единой России" утвердили новый состав городского политсовета партии. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании на отчетно-выборной конференции местного отделения 22 декабря 2016 года.На конференции присутствовали 452 делегата, по итогам голосования было 428 действительных бюллетеней. Почти за половину из 29 членов политсовета было проголосовано единогласно, за остальных "против" было отдано несколько голосов, больше всего голосов "против" – шесть – получил экс-глава Нижнего Новгорода, зампред Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Олег Сорокин.В состав местного политсовета включены три главы районов: Дмитрий Сивохин (Сормовский), Надежда Рожкова (Ленинский) и Михаил Шаров (и.о. главы, Канавинский); депутат Госдумы Владимир Панов; три депутата ЗС НО: Олег Сорокин, Владимир Солдатенков, Юрий Балашов; шесть депутатов городской Думы: Владимир Аношкин, Алексей Брбров, Максим Жук, Николай Ингликов, Дмитрий Кузин, Елизавета Солонченко; экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков (сейчас занимает должность замминистра ЖКХ Нижегородской области), ректор Нижегородской медицинской академии Борис Шахов.Также в политсовет вошел директор ООО "СТН-Реклама" Иван Юдинцев, который, напомним, на выборах в Заксобрание Нижегородской области в 2016 году участвовал от партии "Патриоты России" Кроме того, в местный политический совет включены: Денис Страутнек, Станислав Прокопович, Андрей Петров, Ольга Никитина, Борис Наумов, Ирина Мулянова, Кирилл Карташев, Владимир Исаев, Максим Зиновьев, Сергей Дмитриев, Марина Демидова, Шамиль Аляутдинов, Жанна Алферова.Напомним также, что секретарем местного отделения на сегодняшнем заседании переизбрана замглавы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

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