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Общество

Нижегородская администрация планирует частично сменить зонирование бывшего стадиона "Красная этна" для малоэтажной застройки

23 декабря 2016 12:43  [26] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация планирует частично сменить зонирование бывшего стадиона "Красная этна" для малоэтажной застройки. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода.

В июне 2016 года Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу в муниципальную собственность стадиона "Красная Этна". Первый заместитель главы администрации города Сергей Миронов сообщал тогда, что территорию планируется разделить на два участка: один – под жилищное строительство, второй – под спортобъекты.

23 декабря в департаменте информагентству сообщили, что в настоящее время эта территория (36 124 кв м) разделена на три участка: 1 344 кв м (там расположены действующие спортобъекты), а также два крупных участка – 16 026 кв м и 18 754 кв м. На первом из них планируется построить спортивное сооружение, на втором - жилые дома.

"Департамент сейчас проводит работу по внесению изменений в генплан ,14 декабря 2016 года администрация обратилась по данному вопросу в региональное правительство. Для участка площадью 18 754 кв м предлагается изменить назначение с зоны спортивно-рекреационного на зону многоквартирной низкоплотной малоэтажной застройки (предусматривает строительство многоквартирных домов высотой два-четыре этажа)", - рассказали в администрации.

В градостроительном департаменте также отметили, что сроки объявления аукциона на строительство домов на данном участке станут известны после внесения изменений в генплан. В департаменте по спорту добавили, что оптимальным вариантом для второго участка будет строительство крытого футбольного поля по типовому проекту.

"Это не требует дополнительных финансовых вложений в работы по проектированию. Сейчас данный вопрос обсуждается", - рассказали в администрации.

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