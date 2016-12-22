Бывший соучредитель "Нижегородского ритуального дома" пытается через суд вернуть долю в уставном капитале Бизнес

Строящийся крематорий в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области, Дмитрий Николаевич Дзепа обратился в октябре 2016 года с иском к ООО Компания "Терра" о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Нижегородский Ритуальный Дом" от 23 октября 2013 года.



Согласно данным ФНС, на данный момент уставный капитал ООО "Нижегородский ритуальный дом" составляет 10 млн 10 тысяч рублей, из которых 66,7% принадлежат ООО "Компания Терра", остальные 33,3% - Льву Щеголеву. Уставный капитал ООО "Компания Терра" составляет 30,3 тысяч рублей. Учредители: Ольга Алексеевна Краснова (1%), Игорь Львович Щеголев (99%).



16 декабря в рамках рассмотрения дела Дзепа заявил ходатайство об обеспечении иска в виде запрета участникам ООО "Нижегородский ритуальный дом" распоряжаться долями в уставном капитале. 19 декабря суд удовлетворил ходатайство и запретил ООО Компания "Терра" отчуждать принадлежащую ему долю в уставном капитале "Нижегородского ритуального дома". Заседание по предмету иска назначено на 28 декабря 2016 года.



В то же время в суде рассматривается иск "Терры" к ООО "Нижегородский Ритуальный Дом" о признании недействительными выпущенных бывшим директором ООО Максимом Поляковым (с 16 сентября 2016 года директором назначен Петр Чуриков) шести векселей от 1 сентября 2015 года: трех – в досрочное погашение задолженностей перед ООО "Стройлайн" (почти на 36 млн рублей) и еще трех – в досрочное погашение задолженностей перед Максимом Поляковым (более 17 млн рублей). Очередное заседание по делу назначено на 30 января 2017 года.







Бывший соучредитель "Нижегородского ритуального дома" пытается через суд вернуть долю в уставном капитале.Согласно информации в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области, Дмитрий Николаевич Дзепа обратился в октябре 2016 года с иском к ООО Компания "Терра" о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Нижегородский Ритуальный Дом" от 23 октября 2013 года.Согласно данным ФНС, на данный момент уставный капитал ООО "Нижегородский ритуальный дом" составляет 10 млн 10 тысяч рублей, из которых 66,7% принадлежат ООО "Компания Терра", остальные 33,3% - Льву Щеголеву. Уставный капитал ООО "Компания Терра" составляет 30,3 тысяч рублей. Учредители: Ольга Алексеевна Краснова (1%), Игорь Львович Щеголев (99%).16 декабря в рамках рассмотрения дела Дзепа заявил ходатайство об обеспечении иска в виде запрета участникам ООО "Нижегородский ритуальный дом" распоряжаться долями в уставном капитале. 19 декабря суд удовлетворил ходатайство и запретил ООО Компания "Терра" отчуждать принадлежащую ему долю в уставном капитале "Нижегородского ритуального дома". Заседание по предмету иска назначено на 28 декабря 2016 года.В то же время в суде рассматривается иск "Терры" к ООО "Нижегородский Ритуальный Дом" о признании недействительными выпущенных бывшим директором ООО Максимом Поляковым (с 16 сентября 2016 года директором назначен Петр Чуриков) шести векселей от 1 сентября 2015 года: трех – в досрочное погашение задолженностей перед ООО "Стройлайн" (почти на 36 млн рублей) и еще трех – в досрочное погашение задолженностей перед Максимом Поляковым (более 17 млн рублей). Очередное заседание по делу назначено на 30 января 2017 года. Напомним , ООО "Терра" намерено ввести в эксплуатацию первый в Нижнем Новгороде крематорий в январе 2017 года. Ранее планировалось построить первый в городе крематорий с колумбарием к декабрю 2016 года. Еще ранее назывались сроки окончания строительства объектов - середина лета 2016 года. Инвестиции изначально (в ценах 2012 года) предполагались в районе 300 млн рублей, а срок окончания строительства - 2014 год.

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