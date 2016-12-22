Львица набросилась на залезшего в клетку сотрудника нижегородского зоопарка "Мадагаскар"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Львица набросилсь на перелезшего в клетку сотрудника нижегородского зоопарка "Мадагаскар". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в зоопарке.
Согласно предоставленной информации, мужчина 23 декабря залез в клетку с львицей и та набросилась на него. "Сотрудник получил повреждения обеих рук, сейчас он в больнице. Насколько серьезные повреждения – пока сложно сказать", - рассказали в зоопарке.
По предварительной информации, мужчина был пьян.
Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+