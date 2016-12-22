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Происшествия

Львица набросилась на залезшего в клетку сотрудника нижегородского зоопарка "Мадагаскар"

23 декабря 2016 14:42  [92] Происшествия
(Фото: Фото из архива НИА Нижний Новгород)

Фото: Фото из архива НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Львица набросилсь на перелезшего в клетку сотрудника нижегородского зоопарка "Мадагаскар". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в зоопарке.

Согласно предоставленной информации, мужчина 23 декабря залез в клетку с львицей и та набросилась на него. "Сотрудник получил повреждения обеих рук, сейчас он в больнице. Насколько серьезные повреждения – пока сложно сказать", - рассказали в зоопарке.

По предварительной информации, мужчина был пьян.

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