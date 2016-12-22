ФСС предоставил 55 автомобилей пострадавшим от несчастного случая на производстве нижегородцам в декабре

23 декабря 2016 14:58
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Общество
Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ предоставил 55 автомобилей пострадавшим от несчастного случая на производстве жителям области в декабре 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения.
"Обеспечение людей, получивших травму на производстве, специальными транспортными средствами относится к дополнительным видам помощи за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний", - пояснили в пресс-службе.
В декабре текущего года нижегородское отделение Фонда предоставило автомобили "Lada-Granta" 55 гражданам региона. Стоимость одного автомобиля составляет около 490 тысяч рублей при суммарной цене по государственному контракту в почти 27 млн рублей.
Получивший травму на производстве инвалид получает транспорт в личную собственность. Ежеквартально региональное отделение компенсирует ему расходы на ГСМ и капитальный ремонт раз в семь лет в размере 30% от стоимости автомобиля.
Все машины оборудованы с учётом физических особенностей пострадавших. Нуждаемость инвалида в специальном транспортном средстве определяется медико-социальной экспертизой (МСЭ) и прописывается в индивидуальной программе реабилитации пострадавшего.
Как пояснили в пресс-службе, всего в Нижегородской области около 200 пострадавших владеют автомобилями по программе страхования от несчастного случая на производстве.
В настоящее время в Нижегородской области 13,5 тысяч пострадавших на производстве. Ежегодно Фонд социального страхования РФ обеспечивает эту категорию граждан санаторными путевками, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, оплачивает расходы на протезирование, выдает специальные транспортные средства.
В 2016 году на различного рода реабилитацию и помощь этой категории граждан выделено 185,5 млн рублей.
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