Группа "Т Плюс" построила новый административный корпус на территории Новогорьковской ТЭЦ Бизнес





Административный корпус построен к 60-летнему юбилею станции, а в январе 2017 года в нем разместится офис Кстовских тепловых сетей (КТС) - новой производственной площадки нижегородского филиала "Т Плюс", создаваемой для обслуживания объектов теплоснабжения города Кстова и Кстовского района, передаваемых с 2017 года Группе "Т Плюс" в рамках договора концессии.



Трудиться в КТС будут инженерно-технические работники и ремонтный персонал, работавший ранее в теплосетевом предприятии ОАО "Тепловые сети Кстовского района" (ТСКР).







СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, а также АО "Нижегородские коммунальные системы". ПАО "Т Плюс" имеет статус единой теплоснабжающей организации в городах Дзержинске и Кстово. Группа "Т Плюс" построила новый административный корпус на территории Новогорьковской ТЭЦ (Кстово, Нижегородская область). Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала "Т Плюс" 26 декабря 2016 года.Административный корпус построен к 60-летнему юбилею станции, а в январе 2017 года в нем разместится офис Кстовских тепловых сетей (КТС) - новой производственной площадки нижегородского филиала "Т Плюс", создаваемой для обслуживания объектов теплоснабжения города Кстова и Кстовского района, передаваемых с 2017 года Группе "Т Плюс" в рамках договора концессии.Трудиться в КТС будут инженерно-технические работники и ремонтный персонал, работавший ранее в теплосетевом предприятии ОАО "Тепловые сети Кстовского района" (ТСКР). Напомним , что концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения города Кстова и Кстовского района подписано 23 декабря 2016 года. Документ предполагает реализацию Группой "Т Плюс" инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. Сумма инвестиций компании в теплосетевые активы города и района в течение срока действия договора составит 3,3 млрд рублей.СПРАВКА:В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, а также АО "Нижегородские коммунальные системы". ПАО "Т Плюс" имеет статус единой теплоснабжающей организации в городах Дзержинске и Кстово.

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