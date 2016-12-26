"Дума Нижнего Новгорода и горадминистрация работают слаженно", - Иван Карнилин Политика

Иван Карнилин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Дума Нижнего Новгорода и горадминистрация работают слаженно", - сказал глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин в интервью телекомпании "Волга", говоря об итогах 2016 года.По словам Ивана Карнилина, главным итогом уходящего года стала продуктивная совместная работа с городской администрацией и областным правительством, а также создание сплоченной профессиональной команды в администрации города. "В городскую администрацию приходят работать профессионалы с большим опытом. Антикризисная комиссия сумела найти 1 млрд рублей дополнительных доходов, и эта работа будет продолжаться. Сергей Белов за этот год очень прибавил и в профессионализме, и в знаниях. Он тесно сотрудничает с депутатами городской Думы и всегда открыт для диалога. Мы с ним сработались сразу, потому что много вопросов приходится решать совместно", - добавил он."Самое главное, что мы не делим ответственность между депутатами и администрацией. Сейчас у нас работает настоящая слаженная команда города, которая нацелена на результат", - подчеркнул глава города.Он также отметил, что найдено взаимопонимание с губернатором по вопросам решения городских проблем. "В 2016 году мы на 400 млн рублей выполнили ремонт дорог в Нижегородском районе, отремонтировали Молитовский мост за счет областного бюджета, сейчас закупаем 50 автобусов в преддверии Чемпионата мира по футболу. Губернатор обещает уделить особое внимание городу и в 2017 году. Уже озвучена информация о выделении 2 млрд рублей на ремонт дорог, до 31 марта мы планируем провести соответствующие конкурсы для того, чтобы с апреля начать ремонт. Этой суммы хватит, чтобы привести городские дороги в порядок. Также мы рассчитываем на 500-600 млн рублей на благоустройство дворовых территорий", - подытожил глава Нижнего Новгорода.