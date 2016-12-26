Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в даче взятки экс-замглавы Московского района Нижнего Новгорода Происшествия

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Следователи полагают, что 40-летний житель Нижнего Новгорода с января по октябрь 2015 года осуществлял на территории Московского района незаконную торговлю кулинарией, овощами и фруктами с самовольно установленных нестационарных торговых объектов.



По версии следствия, он передал заместителю главы администрации Московского района 522 тысячи рублей в качестве взятки за незаконное бездействие. В частности, предприниматель просил чиновника не принимать мер по выявлению, учету, демонтажу и перемещению принадлежащих взяткодателю незаконно размещенных на территории района нестационарных торговых объектов, не направлять в надзорные и правоохранительные органы сообщений с требованием о привлечении мужчины к административной ответственности за нарушения в области предпринимательской деятельности и торговли. Взятка также предназначалась для покровительства незаконной торговой деятельности предпринимателя.



В СУ СК пояснили, что в ходе расследования дела предприниматель свою вину не признал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие в крупном размере). Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.



За совершение данного преступления, которое относится к категории тяжких, предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.







В СУ СК по региону ранее отмечали, что в ходе расследования уголовного дела со стороны руководства обвиняемого оказывалось открытое противодействие расследованию - Яшенкова после задержания пытались уволить "задним" числом, однако следователи установили факты фальсификации этих документов.



По данным СУ СК, Яшенкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в даче взятки экс-замглавы Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 26 декабря 2016 года.Следователи полагают, что 40-летний житель Нижнего Новгорода с января по октябрь 2015 года осуществлял на территории Московского района незаконную торговлю кулинарией, овощами и фруктами с самовольно установленных нестационарных торговых объектов.По версии следствия, он передал заместителю главы администрации Московского района 522 тысячи рублей в качестве взятки за незаконное бездействие. В частности, предприниматель просил чиновника не принимать мер по выявлению, учету, демонтажу и перемещению принадлежащих взяткодателю незаконно размещенных на территории района нестационарных торговых объектов, не направлять в надзорные и правоохранительные органы сообщений с требованием о привлечении мужчины к административной ответственности за нарушения в области предпринимательской деятельности и торговли. Взятка также предназначалась для покровительства незаконной торговой деятельности предпринимателя.В СУ СК пояснили, что в ходе расследования дела предприниматель свою вину не признал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие в крупном размере). Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.За совершение данного преступления, которое относится к категории тяжких, предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. Напомним , что сейчас в суде рассматривается дело в отношении бывшего замглавы администрации Московского района Романа Яшенкова, который обвиняется в получении взяток на сумму 585 тысяч рублей и 522 тысячи рублей. Дело поступило в суд в июне 2016 года. Яшенкова задержали 27 октября 2015 года в одном из торговых объектов Московского района при получении очередной части взятки в размере 45 тысяч рублей. В октябре 2015 года он заключен под стражу.В СУ СК по региону ранее отмечали, что в ходе расследования уголовного дела со стороны руководства обвиняемого оказывалось открытое противодействие расследованию - Яшенкова после задержания пытались уволить "задним" числом, однако следователи установили факты фальсификации этих документов.По данным СУ СК, Яшенкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

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