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Происшествия

Нижегородка приговорена к одному году ограничения свободы за гибель четырехлетней дочери на пожаре

26 декабря 2016 16:56  [199] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Нижнего Новгорода приговорена к одному году ограничения свободы за гибель четырехлетней дочери на пожаре. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 26 декабря 2016 года.

Суд установил, что происшествие случилось утром 3 мая 2016 года в квартире дома на улице Зеленодольской Канавинского района. Тогда же пострадала сестра погибшего ребенка - шестилетняя девочка.

Утром того дня, когда случился пожар, 34-летняя мать девочек вместе со своим сожителем ушла из дома, оставив без присмотра несовершеннолетних детей.

Во время отсутствия взрослых шестилетняя девочка, достав из сумки матери зажигалку, подожгла вещи. В результате пожара четырехлетняя девочка погибла, а ее старшая сестра с отравлением продуктами горения была госпитализирована в больницу и осталась жива.

Возгорание заметили соседи и вызвали спасателей. Как установили следователи, семья, где воспитывались пострадавшие девочки - неблагополучная, мать - не трудоустроена, злоупотребляет алкогольными напитками. В настоящее время она лишена родительских прав, а шестилетняя девочка отдана под опеку родной бабушке. В ходе расследования мать девочек свою вину не признала.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

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