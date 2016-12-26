Нижегородка приговорена к одному году ограничения свободы за гибель четырехлетней дочери на пожаре Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Суд



Утром того дня, когда случился пожар, 34-летняя мать девочек вместе со своим сожителем ушла из дома, оставив без присмотра несовершеннолетних детей.



Во время отсутствия взрослых шестилетняя девочка, достав из сумки матери зажигалку, подожгла вещи. В результате пожара четырехлетняя девочка погибла, а ее старшая сестра с отравлением продуктами горения была госпитализирована в больницу и осталась жива.



Возгорание заметили соседи и вызвали спасателей. Как установили следователи, семья, где воспитывались пострадавшие девочки - неблагополучная, мать - не трудоустроена, злоупотребляет алкогольными напитками. В настоящее время она лишена родительских прав, а шестилетняя девочка отдана под опеку родной бабушке. В ходе расследования мать девочек свою вину не признала.



Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. Жительница Нижнего Новгорода приговорена к одному году ограничения свободы за гибель четырехлетней дочери на пожаре. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 26 декабря 2016 года.Суд установил , что происшествие случилось утром 3 мая 2016 года в квартире дома на улице Зеленодольской Канавинского района. Тогда же пострадала сестра погибшего ребенка - шестилетняя девочка.Утром того дня, когда случился пожар, 34-летняя мать девочек вместе со своим сожителем ушла из дома, оставив без присмотра несовершеннолетних детей.Во время отсутствия взрослых шестилетняя девочка, достав из сумки матери зажигалку, подожгла вещи. В результате пожара четырехлетняя девочка погибла, а ее старшая сестра с отравлением продуктами горения была госпитализирована в больницу и осталась жива.Возгорание заметили соседи и вызвали спасателей. Как установили следователи, семья, где воспитывались пострадавшие девочки - неблагополучная, мать - не трудоустроена, злоупотребляет алкогольными напитками. В настоящее время она лишена родительских прав, а шестилетняя девочка отдана под опеку родной бабушке. В ходе расследования мать девочек свою вину не признала.Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

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