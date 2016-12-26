Четыре человека погибли в трех ДТП в Нижегородской области 26 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Так, в 16:25 на 27-м км автодороги Нижний Новгород – Иваново в Балахнинском районе области водитель BMW совершил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате обе женщины-пешехода 91933 и 1956 годов рождения) скончались.



В 22:20 на 244-м км автодороги Нижний Новгород – Киров в Шахунском районе области водитель "МАЗ 5440" столкнулся с Kia. В результате ДТП один из пассажиров Kia погиб, водитель и еще один пассажир Kia госпитализированы.



Третье ДТП со смертельным исходом произошло в Кстовском районе области: в 07:15 на 23 км автодороги Нижний Новгород – Саратов, водитель "ВАЗ 2111" также совершил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девушка 2001 года рождения (учащаяся девятого класса) Четыре человека погибли в трех ДТП в Нижегородской области 26 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Так, в 16:25 на 27-м км автодороги Нижний Новгород – Иваново в Балахнинском районе области водитель BMW совершил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате обе женщины-пешехода 91933 и 1956 годов рождения) скончались.В 22:20 на 244-м км автодороги Нижний Новгород – Киров в Шахунском районе области водитель "МАЗ 5440" столкнулся с Kia. В результате ДТП один из пассажиров Kia погиб, водитель и еще один пассажир Kia госпитализированы.Третье ДТП со смертельным исходом произошло в Кстовском районе области: в 07:15 на 23 км автодороги Нижний Новгород – Саратов, водитель "ВАЗ 2111" также совершил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девушка 2001 года рождения (учащаяся девятого класса) погибла , ее подруга (1996 года рождения) госпитализирована.

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