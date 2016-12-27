ХК "Торпедо" обыграл "Витязь" в матче КХЛ со счетом 3:2 26 декабря Спорт

ХК Торпедо обыграл Витязь в матче КХЛ со счетом 3:2 26 декабря Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб (ХК) "Торпедо" обыграл подмосковный "Витязь" в матче КХЛ со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) 26 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.В первом периоде командам не хватало остроты в атаке, однако голевой недостаток команды компенсировали на старте второго периода, забросив четыре шайбы за полторы минуты. У "Торпедо" отличились Дмитрий Сёмин и Николай Жердев, а у гостей "дублем" отметился Роман Хорак.Решающим в матче стал третий игровой отрезок, в котором нижегородцы вырвали победу. На 57-й минуте точным броском отметился Джон Норман."Во втором и третьем периодах мы сыграли так, как должны были играть в последнее время. Увы, по каким-то причинам в нескольких матчах мы отошли от нашего стиля. Но сегодня переговорили и выдали тот хоккей, который хотим видеть и в который играем уже четвертый год. Конечно, хотелось бы забить те моменты, которые мы создавали, сделать еще гол, чтобы было легче. Хорошо, что в конце забили именно такой гол, который хотим забивать. Мы хотим играть в такой хоккей, хотим за него цепляться. Полустоячий пас, в который мы играли в последнее время - это не наш вариант", - сказал главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.