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Происшествия

Госинспекция труда начала расследование по факту нападения львицы на тракториста в нижегородском зоопарке

27 декабря 2016 16:16  [69] Происшествия
Из архива НИА Нижний Новгород (Фото: НИА Нижний Новгород)

Из архива НИА Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госинспекция труда начала расследование по факту нападения львицы на тракториста в нижегородском зоопарке "Мадагаскар". Об этом ведомство сообщило 27 декабря 2017 года.

В ведомстве уточнили, что 23 декабря 2016 года в 10:15 тракторист ООО "Сормовский парк" которому за два дня до этого исполнилось 50 лет, перелез через ограждение, установленное перед вольером, просунул руки в клетку и начал трепать львицу за уши. Животное вцепилось мужчине в руки и начало затягивать его в клетку.

Со слов представителя работодателя, на крики пострадавшего прибежал другой сотрудник зоопарка и начал спасать коллегу, кидая снег в морду львице. Когда она отвлеклась от добычи, удалось выдернуть тракториста. В состоянии шока он был доставлен в ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12".

Мужчина получил множественные обширные рваные раны обеих рук. "В настоящее время медицинское заключение о наличии или отсутствии следов алкоголя в крови пострадавшего не представлено. Проводится расследование", - отмечается в сообщении.

Напомним также, что по данному факту проводится доследственная проверка.

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