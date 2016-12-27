Госинспекция труда начала расследование по факту нападения львицы на тракториста в нижегородском зоопарке Происшествия

Из архива НИА Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"



В ведомстве уточнили, что 23 декабря 2016 года в 10:15 тракторист ООО "Сормовский парк" которому за два дня до этого исполнилось 50 лет, перелез через ограждение, установленное перед вольером, просунул руки в клетку и начал трепать львицу за уши. Животное вцепилось мужчине в руки и начало затягивать его в клетку.



Со слов представителя работодателя, на крики пострадавшего прибежал другой сотрудник зоопарка и начал спасать коллегу, кидая снег в морду львице. Когда она отвлеклась от добычи, удалось выдернуть тракториста. В состоянии шока он был доставлен в ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12".



Мужчина получил множественные обширные рваные раны обеих рук. "В настоящее время медицинское заключение о наличии или отсутствии следов алкоголя в крови пострадавшего не представлено. Проводится расследование", - отмечается в сообщении.



Напомним также, что по данному факту проводится Госинспекция труда начала расследование по факту нападения львицы на тракториста в нижегородском зоопарке "Мадагаскар". Об этом ведомство сообщило 27 декабря 2017 года.В ведомстве уточнили, что 23 декабря 2016 года в 10:15 тракторист ООО "Сормовский парк" которому за два дня до этого исполнилось 50 лет, перелез через ограждение, установленное перед вольером, просунул руки в клетку и начал трепать львицу за уши. Животное вцепилось мужчине в руки и начало затягивать его в клетку.Со слов представителя работодателя, на крики пострадавшего прибежал другой сотрудник зоопарка и начал спасать коллегу, кидая снег в морду львице. Когда она отвлеклась от добычи, удалось выдернуть тракториста. В состоянии шока он был доставлен в ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12".Мужчина получил множественные обширные рваные раны обеих рук. "В настоящее время медицинское заключение о наличии или отсутствии следов алкоголя в крови пострадавшего не представлено. Проводится расследование", - отмечается в сообщении.Напомним также, что по данному факту проводится доследственная проверка

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