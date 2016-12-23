Пострадавший от укусов нижегородской львицы тракторист пытался погладить животное, - СУ СК Происшествия

Из архива НИА Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"







По данным СУ СК, сотрудник зоопарка перед произошедшим, перелез через ограждения и попытался погладить львицу, находящуюся в клетке. Мужчина работает в зоопарке трактористом. Предварительно, 23 декабря его отстранили от работы из-за алкогольного опьянения.



После того, как мужчина получил травмы, на место происшествия выехали следователи и организовали проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит дать юридическую оценку ответственным за технику безопасности и охрану труда в зоопарке. Следователи устанавливают причины инцидента с искусавшей мужчину львицей в нижегородском зоопарке "Мадагаскар". Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 23 декабря 2016 года. Ранее сообщалось, что сегодня утром 50-летний сотрудник зоопарка залез к львице в клетку, а она набросилась на него, искусав руки. По предварительным данным, мужчина получил тяжелые рваные травмы обеих рук. Его госпитализировали в больницу. Также по предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.По данным СУ СК, сотрудник зоопарка перед произошедшим, перелез через ограждения и попытался погладить львицу, находящуюся в клетке. Мужчина работает в зоопарке трактористом. Предварительно, 23 декабря его отстранили от работы из-за алкогольного опьянения.После того, как мужчина получил травмы, на место происшествия выехали следователи и организовали проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит дать юридическую оценку ответственным за технику безопасности и охрану труда в зоопарке.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+