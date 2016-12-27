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Происшествия

Замдиректора УК приговорен к двум годам поселения за гибель женщины от отравления угарным газом в Нижегородской области

27 декабря 2016 16:39  [46] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замдиректора управляющей компании (УК) приговорен к двум годам поселения за гибель женщины от отравления угарным газом в Сергаче Нижегородской области. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону 27 декабря 2016 года.

В обязанности обвиняемого входило проведение проверок технического состояния дымовых и вентиляционных каналов жилищного фонда г. Сергача. Однако проверка коммуникаций многоквартирного дома в пос. Юбилейный (г. Сергача) осуществлялась ненадлежащим образом. Это привело к тому, что в дымоходе указанного дома образовался засор, которые не был своевременно устранен. В итоге в период с 13 по 15 сентября 2013 года двое жильцов получили острое отравление угарным газом. Шестилетнего мальчика медикам удалось спасти, а его 27-летняя мать скончалась.

Мужчина признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) и приговорен в двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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