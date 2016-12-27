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Политика

Директор МП "Нижегородские бани" Николай Сатаев избран руководителем фракции КПРФ в Думе Нижнего Новгорода

27 декабря 2016 17:36  [83] Политика
Николай Сатаев (Фото: НИА Нижний Новгород)

Николай Сатаев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Директор муниципального предприятия (МП) "Нижегородские бани" Николай Сатаев избран руководителем фракции КПРФ в Думе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте Гордумы.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в аппарате Гордумы, заседание фракции, на которой было принято такое решение, состоялось 23 декабря 2016 года. "За" кандидатуру Сатаева проголосовали четыре из пяти членов фракции, один "коммунист" на заседании отсутствовал", - рассказали в Думе.

Депутат Гордумы от КПРФ, директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин, отвечая на вопросы НИА "Нижний Новгород", причиной избрания Николая Сатаева назвал то, что он активнее отстаивает интересы партии, чем предыдущий руководитель фракции.

Напомним, ранее, с октября 2015 года, фракцию возглавлял генеральный директор ООО "Баутекс" Михаил Сухарев. Во фракцию, кроме него, Сатаева и Герасичкина также входят председатель Нижегородской нотариальной палаты Кирилл Лазорин и директор ООО "Мебельный БУМ" Евгений Лазарев.

Напомним также, что в начале декабря был избран новый руководитель фракции "Справедливой России" в Гордуме. Игорь Богданов сменил на этом посту Александра Бочкарева, избравшегося в Заксобрание Нижегородской области.

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