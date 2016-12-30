"Уходящий год для Центра немецкой культуры сложился успешней, чем мы рассчитывали", - Павел Милославский Культура и отдых

Павел Милославский Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Уходящий год для Центра немецкой культуры сложился успешней, чем мы рассчитывали", - сказал руководитель центра немецкой и европейской культуры в Нижнем Новгороде Павел Милославский корреспонденту НИА "Нижний Новгород", комментируя итоги 2016 года.



"Мы вместе с домристкой Кристиной Фиш провели грандиозный фестиваль "Другая музыка. Бах", который я считаю знаковым в этом году для нас", - отметил он.



"Мы реанимировали "Дни литовской культуры", мы еще больше укрепили отношения с чешским центром, что в дальнейшем позволит нам как-то поучаствовать в "Днях славянской письменности". С успехом продолжается проект Драма-talk, который остается все также популярен. Ну и конечно, в следующем году мы обязательно проведём фестиваль "Висла", который уже стал традиционным", - подчеркнул руководитель Центра немецкой и европейской культуры.



"Мы горды, что с каждым годом наших партнеров становится все больше. Это значит, что наш Центр сможет устраивать еще больше разных интересных проектов для наших уважаемых посетителей. Также мы задумали еще один масштабный проект, который посвятим театру и музыке. Но он будет реализован только к следующему декабрю, пока будем держать его в тайне", - подытожил Милославский.



"Уходящий год для Центра немецкой культуры сложился успешней, чем мы рассчитывали", - сказал руководитель центра немецкой и европейской культуры в Нижнем Новгороде Павел Милославский корреспонденту НИА "Нижний Новгород", комментируя итоги 2016 года."Мы вместе с домристкой Кристиной Фиш провели грандиозный фестиваль "Другая музыка. Бах", который я считаю знаковым в этом году для нас", - отметил он."Мы реанимировали "Дни литовской культуры", мы еще больше укрепили отношения с чешским центром, что в дальнейшем позволит нам как-то поучаствовать в "Днях славянской письменности". С успехом продолжается проект Драма-talk, который остается все также популярен. Ну и конечно, в следующем году мы обязательно проведём фестиваль "Висла", который уже стал традиционным", - подчеркнул руководитель Центра немецкой и европейской культуры."Мы горды, что с каждым годом наших партнеров становится все больше. Это значит, что наш Центр сможет устраивать еще больше разных интересных проектов для наших уважаемых посетителей. Также мы задумали еще один масштабный проект, который посвятим театру и музыке. Но он будет реализован только к следующему декабрю, пока будем держать его в тайне", - подытожил Милославский. Напомним также, что четвёртый фестиваль современной академической музыки пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня 2017 года.

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