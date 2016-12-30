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Общество

"Ростелеком" передал новогодние подарки воспитанникам Городецкого детского дома

29 декабря 2016 12:14  [210] Общество

Сотрудники Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" передали подарки для воспитанников Городецкого детского дома в рамках благотворительной новогодней акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба компании 29 декабря 2016 года.

Согласно информации, в рамках акции, ставшей для компании за последние годы уже традиционной, сотрудники филиала собирают подарки ребятам из детских домов, исполняя их индивидуальные новогодние пожелания. В преддверии наступающего Нового года были подготовлены подарки для 31 воспитанника детского дома в возрасте от 3 до 18 лет.

В этот раз вместе с долгожданными подарками детей также ждало настоящее музыкально-танцевальное интерактивное представление с участием новогодних персонажей, среди которых основными действующими лицами были Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга. Малыши и старшие ребята вместе со сказочными героями учились танцевать и петь, разыгрывали сценки, водили хороводы, рассказывали стихи и угадывали композиции из любимых мультфильмов. Кроме того, в этот день каждый смог загадать желание на следующий год, держась за волшебный посох Деда Мороза. Атмосферу настоящего праздника дополнили искренние улыбки и слова благодарности от детей, которые получили именно то, что пожелали на Новый год – радиоуправляемые машинки и роботов, наборы конструкторов и кукол, электронные девайсы и музыкальные колонки для телефонов, а также многое другое.

"Мы с ребятами очень благодарны сотрудникам "Ростелекома" за эту замечательную праздничную акцию, которую они подготовили для нашего детского дома. Всегда приятно видеть в глазах детей неподдельный восторг от того, как сбываются их новогодние мечты и пожелания. Считаю крайне важной идею акции, которая предполагает индивидуальный подход и внимание к каждому ребенку", — отметила директор Городецкого детского дома Татьяна Макунина.

"Ростелеком" на постоянной основе оказывает поддержку и благотворительную помощь детским домам и коррекционным учебным заведениям Нижегородской области. Волонтерские акции, к которым относится и "Елка желаний", традиционно проходят в компании накануне новогодних праздников.

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