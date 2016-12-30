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Бизнес

Нижегородское ООО "ТДМ-4" погасило долги по зарплате в размере 1,1 млн рублей после вмешательства прокуратуры

30 декабря 2016 09:30  [343] Бизнес
Нижегородское ООО "ТДМ-4" погасило долги по зарплате в размере 1,1 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает ведомство 30 декабря 2016 года.

Согласно информации, была проведена проверка соблюдения законодательства об оплате труда в отношении одного из промышленных предприятий Павловского района - ООО "ТДМ-4", осуществляющего обработку и производство металлических изделий.
По ее результатам выявлена задолженность по зарплате перед 44 работниками за октябрь-ноябрь 2016 года в размере 1,145 млн рублей. Был принят комплекс мер реагирования: возбуждено административное дело в отношении директора по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, в интересах работников предприятия в суд направлены 30 заявлений о взыскании долга по зарплате, которые рассмотрены и исполнены.

Кроме того, по результатам рассмотрения информации прокурора в связи с признаками личной заинтересованности руководителя при расходовании денег на иные цели при наличии долга по зарплате следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ.

В результате прокурорского вмешательства по состоянию на 27 декабря долг по зарплате перед трудящимися погашен полностью.

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