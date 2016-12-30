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Общество

Нижегородские активисты создали петицию к Сергею Кириенко с просьбой помочь в сохранении портовых объектов на Стрелке

30 декабря 2016 11:05  [482] Общество
Демонтаж портового крана (Фото: Ярослав Гунин)

Демонтаж портового крана

Фото: Ярослав Гунин

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородские активисты создали петицию к первому заместителю руководителя администрации Президента России Сергею Кириенко с просьбой к помочь в сохранении портовых объектов на Стрелке. Архитектурный критик Марина Игнатушко разместила петицию 30 декабря 2016 года на сайте OnlinePetition.ru.

В петиции отмечается, что в прошлом году было сделано историческое открытие: металлические ажурные конструкции в пакгаузах – части павильонов Всероссийских промышленно - художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде соответственно.

"Это образец высокого инженерного искусства ХIХ века – большепролетные арки на заклепках. Информация о происхождении конструкций пакгаузов заставила усомниться в правильности принятого планировочного решения, по которому все пакгаузы бывшего порта предполагается снести. Таким образом из истории города стирается несколько страниц: от ярмарки до промышленного города Горького – "порта пяти морей", - говорится в петиции.

7 декабря 2016 года, напомним, архитекторы представили свои предложения по благоустройству Стрелки на совместном заседании общественного совета ИД "Биржа" и Нижегородского эксперт-клуба. Так, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ), в частности, предлагает на острие Стрелки установить причал для швартовки маломерных судов; архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд" - сохранить краны, надпись "Стрелка" и восстановить исторические названия набережных Стрелки; архитектурное бюро "Дизайн и Архитектура" - "облечь пакгаузы в стекло".

Сведение результатов общественных обсуждений по сохранению портовых объектов намечено на начало января 2017 года - воркшоп со Святославом Муруновым (основателем сети Центров прикладной урбанистики, преподавателем МГУ, Сколково).

"Итог будет представлен на градостроительном совете в виде концепции технического задания для нового проекта. Общественность обращалась к губернатору, полпреду, мэру и председателю Законодательного собрания. Губернатор обещал рассмотреть предложения. Но в декабре градостроительного совета не было, а последний кран начали демонтировать, и есть опасение, что так же поступят и с конструкциями пакгаузов – разберут их за январские каникулы", - выражают опасение подписавшие петицию

"Мы рассматриваем Стрелку как общенародный ресурс, и просим Вас, пока не поздно, содействовать в его сохранении", - резюмируется в обращении.

Напомним, что нижегородские активисты предлагали создать фонд для выкупа портовых кранов на Стрелке. По их мнению, краны являются одним из символов Нижнего Новгорода. Один "портальный кран "Альбатрос", который принадлежит ОАО "Нижегородский порт" (находится сейчас с состоянии банкротства), оценивается в 1,482 млн рублей".

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