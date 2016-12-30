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Культура и отдых

Олег Шакирский покинул пост художественного руководителя КЦ "Рекорд" в Нижнем Новгороде

30 декабря 2016 14:39  [394] Культура и отдых
Олег Шакирский (Фото: аккаунт в соцсетях)

Олег Шакирский

Фото: аккаунт в соцсетях

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Олег Шакирский покинул пост художественного руководителя КЦ "Рекорд" в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщила директор киноцентра Наталья Егоршина 30 декабря 2016 года.

По ее словам, со стороны Шакирского это была вынужденная мера "по личным обстоятельствам".

"К вопросу выбора худрука, думаю, мы вернёмся не ранее февраля 2017 года. Есть все шансы, что он вернется на прежний пост, но пока загадывать не будем. Шакирский уволился с середины ноября 2016 года", - отметила собеседница агентства.

Сам Шакирский, комментируя свое увольнение, назвал его "творческим отпуском", который, предположительно, продлится еще около месяца.

Напомним, что Олег Шакирский был назначен художественным руководителем нижегородского КЦ "Рекорд в январе 2016 года.

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