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Общество

Синоптики прогнозируют до -5º в Нижегородской области в новогоднюю ночь

30 декабря 2016 15:06  [364] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют до -5º в Нижегородской области в новогоднюю ночь. Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов гидрометцентра Ольга Мокеева.

Согласно информации, 30 декабря при значительной облачности сохранится теплая погода, днем всего -1…-2°С, небольшой снег. 31 декабря будет еще теплее: ночью в низинах до -3º, дневной фон около 0º. Кратковременный снег, мокрый снег, гололед.

"В новогоднюю ночь прогнозируется облачная погода и 0…-3º в Нижнем Новгороде, по области до -5º. При прохождении атмосферных фронтов временами будет идти снег, в пригородах завьюжит, ожидаются гололедные явления. Ощущение дискомфорта будет вносить умеренный, на открытых участках порывистый юго-западный ветер", - рассказала Ольга Мокеева.

1 и 2 января на погодные условия будут воздействовать неустойчивые влажные океанические воздушные массы. Днем колебания температуры от -1° до +1°, ночью слабо отрицательные значения. Временами осадки в виде снега и мокрого снега, гололеды. На дорогах снежный накат и гололедица.

"Настоящая зима покажет себя после 3 января, когда начнутся предрождественские морозы", - резюмировала Ольга Мокеева.

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